La Juventus ha deciso, Aaron Ramsey è sul mercato. Mai incisivo fino in fondo a causa dei ripetuti problemi fisici, il centrocampista gallese potrebbe essere sacrificato sul mercato per ringiovanire la mediana, ma soprattutto per registrare una plusvalenza ed alleggerire il monte ingaggi. Arrivato a parametro zero dall’Arsenal due anni fa, Ramsey percepisce un stipendio pari a 7 milioni di euro all’anno e il club bianconero vorrebbe cederlo per una cifra vicina ai 15 milioni.