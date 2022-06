Cresce l'entusiasmo dei tifosi juventini dopo il quasi annuncio ufficiale dell'acquisto di Angel Di Maria, pronto a susseguirsi a Paul Pogba nei colpi di mercato che la Vecchia Signora sta per mettere a segno. Ma a portare ulteriore entusiasmo è anche la situazione contrattuale legata al futuro di Aaron Ramsey, mai amato dal popolo bianconero, il quale farebbe carte false pur di vederlo lontano dalla Mole. Presto però potranno essere accontentati, perchè le notizie che stanno emergendo in questi ultimi minuti lasciano ben sperare i seguaci di Madama. AI SALUTI - E' noto da tempo infatti, che il club della Continassa vuole risparmiare i 14 milioni di euro lordi previsti per l'ultimo anno di ingaggio al giocatore e la soluzione è quella della buonuscita. Situazione che sembra essersi del tutto sbloccata grazie ad un accordo raggiunto tra il gallese e la società piemontese, con quest'ultima che verserà una somma di circa 4 milioni di euro per lasciarlo partire anzitempo.