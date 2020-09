Aaron Ramsey è uno dei giocatori spesso dati per possibili partenti in questa sessione di mercato della Juventus, tuttavia il gallese sembrerebbe acquisire sempre più quota come prima alternativa di lusso nel centrocampo di Andrea Pirlo. E anche sui social continua a esprimere tutto il suo entusiasmo per la sua vita all'interno dell'ambiente bianconero. Stamattina la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento all'Allianz Stadium, dove domani arriverà la Sampdoria per la prima gara di campionato. Ramsey ha postato su Instagram una foto dello stadio col messagio "La nostra casa!"