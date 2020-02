Aaron Ramsey sa di avere adesso una bella responsabilità addosso. Con l'infortunio di Douglas Costa Maurizio Sarri tornerà a puntare su di lui in posizione di trequartista, un ruolo che fino ad oggi ha coperto con tanti bassi e pochi alti.Ramsey non vede già l'ora di scendere in campo. Almeno così sembra. "Occhi sulla coppa", scrive l'ex Arsenal.