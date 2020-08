Vacanze, poi testa alla nuova stagione. I giocatori della Juventus si stanno godendo dei giorni di relax, per staccare la spina e ripartire al massimo. Negli ultimi giorni, infatti, è successo di tutto: l’eliminazione dalla Champions League, l’esonero di Sarri e la quasi contemporanea promozione di Pirlo a tecnico della prima squadra. È bene dimenticare le scorie negative che possono essere rimaste dal mancato accesso alla Final Eight di Lisbona per ripartire più positivi che mai. Chi in montagna, chi al mare, come Ramsey, che ha pubblicato una foto in compagnia dei figli: “Beach day”.