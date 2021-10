Come racconta Calciomercato.com, Aaronè un forte candidato al ruolo da titolare con la Roma: considerando i 170 minuti di utilizzo con il Galles in due partite, contro i giallorossi Max Allegri potrebbe pensare di utilizzarlo guardando una coperta già cortissima. "Adrien Rabiot è fermo ai box causa Covid, Arthur è appena rientrato, Rodrigo Bentancur si rivedrà alla Continassa solo sabato. Vien da sé che dal primo minuto o a partita in corso, di Ramsey possa esserci bisogno almeno domenica sera".