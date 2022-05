"Dal cielo blu di Ibrox, voglio ringraziare tutti per il commovente sostegno tra i miei alti e bassi. Siete tra i tifosi più appassionati che io abbia mai avuto il piacere di conoscere. Ranger una volta, Ranger per sempre". Questo il messaggio di Aaronper la squadra con la quale ha giocato da gennaio a oggi, dopo aver lasciato lain prestito. Dopo la sconfitta in finale di Europa League "causata" anche da un errore del gallese dal dischetto, gli scozzesi si sono riscattati sabato vincendo la Scottish Cup, che lo stesso Ramsey ha definito "un ottimo modo per terminare la stagione, specialmente dopo la grande delusione di mercoledì". "Grazie a tutti per avermi fatto sentire il benvenuto. Sono stati mesi incredibili e sono orgoglioso di essere una piccola parte della ricca storia di questo club. Grazie" ha concluso il centrocampista, che a breve rientrerà alla Juve. Ecco il suo post: