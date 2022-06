Juve e Ramsey ai saluti. Ma non senza qualche problema. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Come scrive il Corriere dello Sport: "La società e l’entourage del gallese hanno riallacciato il dialogo; il confronto è in corso per arrivare ad un’intesa che porti alla separazione definitiva ma non sarà comunque agevole trovare una soluzione. Quantomeno, non sarà a costo zero per la Juve. Il club bianconero vuole risparmiare i 14 milioni lordi dell’ultimo anno di stipendio e, considerato che è difficile pensare ad una cessione o ad un nuovo prestito, l’unica soluzione percorribile sembra essere la risoluzione del contratto. Per accettarla, però, Ramsey chiede una buonuscita. La trattativa è in corso: la Juve non vorrebbe andare oltre i 2 milioni; il gallese chiede il doppio e la sintesi potrebbe essere trovata a metà strada".