Foto e autografi anche per Aaronalla. Questa mattina il centrocampista gallese è tornato nel quartier generale delladopo la sua esperienza in prestito tra le file dei, in Scozia, e ha trovato ad accoglierlo numerosi tifosi che lo hanno salutato con entusiasmo e affetto, nonostante la sua cessione - tramite la risoluzione del contratto - sembri ormai qualcosa di inevitabile. Da parte sua, il classe 1990 ha subito ringraziato il popolo bianconero con un breve ma significativo messaggio: "Grazie per il caloroso bentornato", ha scritto nelle sue Instagram stories.