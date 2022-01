Allegri ieri ha ribadito che Aaron Ramsey è fuori dal progetto ma il gallese continua a rifiutare destinazioni all’estero. Come riporta la Gazzetta, il Crystal Palace è sul centrocampista, ma non sarà facile chiudere l’operazione e anche la Juve ha poche speranze. Molto più interessato alla Premier è Arthur, che ha detto sì all’Arsenal, in questo caso però è Allegri a frenare: in caso di addio vuole un sostituto.