Aaron Ramsey è un problema per la Juventus. Tanti i sei milioni annui percepiti e decisamente inferiori le prestazioni fornite nel corso della sua esperienza a Torino. Molti più gli infortuni rimediati e anche con i Rangers non è riuscito ad incidere. Nella giornata di oggi il Sun ha riportato delle parole del presidente del Karagumruk che dopo aver ingaggiato Andrea Pirlo avevano provato anche con il gallese. Proprio Ramsey era stato allenato già a Torino da Pirlo. Queste le parole del presidente del club: "abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi".



E ORA? - Dopo questo rifiuto, ora reso noto la Juventus deve pensare a come agire con il gallese. L'ipotesi è quella di rescindere il contratto in scadenza nel 2023. Chiaramente però si dovrebbe offrire a Ramsey una buonuscita per concludere consensualmente il rapporto. L'idea della Juve sarebbe quella di offrire due milioni come buonuscita ad Aaron in modo da concludere definitivamente questo rapporto.