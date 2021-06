Cosa succede con Aaron Ramsey? La Juve attende novità, specialmente sul fronte mercato. E non spaventano le dichiarazioni del gallese: "Negli ultimi due anni ho vissuto un periodo molto frustante. Sono stato alle prese con alcuni problemi che non mi hanno consentito di essere costante nel rendimento. E’ difficile mantenere il giusto ritmo quando spesso sei costretto a fermarti". Per la Juve, la storia può chiudersi qui, anche per generare una facile plusvalenza e per alleggerire il monte ingaggi. Per TS, il ritorno in Inghilterra sembra l'eventualità più praticabile: voci su Liverpool e Arsenal, vedremo se si concretizzeranno.