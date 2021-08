Aaron Ramsey regista? Questo ha detto Allegri dopo il Trofeo Berlusconi col Monza. E nel Gamper di domani sera al Camp Nou contro il Barcellona il centrocampista gallese dovrebbe proprio troneggiare in cabina di regia, affiancato dalle mezzali. Ma si tratta di una reale investitura da parte dell'allenatore, o piuttosto di una vetrina per invogliare i club esteri (c'è tanta Premier League su di lui) a comprarselo?

Come noto, la Juve vuole trovare una sistemazione a Ramsey per liberare spazio in rosa in vista della doppia rincorsa di mercato Locatelli-Pjanic. Palcoscenici come il Barça possono giovare alla causa. Si è parlato nei giorni scorsi di un interessamento del Milan, ma ad oggi le società che hanno chiesto concretamente di lui sono Newcastle e Wolverhampton.