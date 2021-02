Aaron Ramsey è uno dei giocatori più discussi tra i tifosi juventini. Tra chi ne elogia le qualità e chi ne lamenta la fragilità fisica. Dato lo stipendio da 7 milioni di euro e i 30 anni di età, è uno di quei giocatori che, in caso di giusta opportunità, può essere utile cedere per alleggerire il monte ingaggi e proseguire il ringiovanimento della rosa. Il portale fichajes.net parla di un interessamento del Tottenham per Ramsey: gli Spurs, allenati da Mourinho, metterebbero sul piatto come contropartita Eric Lamela.