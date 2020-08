1









Newcastle, West Ham e Crystal Palace. Più l'Everton, con cui si parla di Kean. C'è una forte possibilità di non rivedere più Aaron Ramsey in maglia bianconera. Quanto costa? Una cifra vicina ai venti milioni di euro. Scrive Calciomercato.com: "E' vero che se ​lo vendesse dopo una sola stagione perderebbe i benefici del Decreto Crescita sfruttati da chi acquista un giocatore all'estero e lo tiene con sé per almeno due stagioni (tassazione sul reddito dal 45 al 25%), è altrettanto vero che Ramsey pesa sulle casse bianconere 10,6 milioni di euro lordi all'anno, fino al 2023. Tanti, forse troppi per un giocatore che anche a Torino ha dimostrato di essere discontinuo, troppo fragile fisicamente".