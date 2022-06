Come racconta Gazzetta, per Ramsey è tutto piuttosto chiaro: è quasi impossibile che Aaron giochi un’altra partita per la Juve. "Il club proverà a trovare un estimatore e cederlo, in caso contrario è più che possibile qualche mese ai margini della rosa", scrive il quotidiano. Che sottolinea come lo spareggio di domani tra Galles e Ucraina - chi vince va in Qatar - farà capire qualcosa di più sulle motivazioni del numero 8 per l’autunno.