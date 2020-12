Per quasi tutta l'estate Aaron Ramsey ha visto gravare su di sé l'ombra della cessione. Era infatti uno di quei giocatori considerati "in esubero" in una Juventus che aveva un disperato bisogno di monetizzare per poter condurre a dovere la sessione di mercato. Invece Andrea Pirlo ha deciso di puntare anche su di lui per il centrocampo bianconero, mettendo a frutto le qualità mostrate in anni all'Arsenal. Tuttavia, proprio dall'Inghilterra, arrivano voci sul suo futuro: secondo il Daily Mail la Juve è disposta a ricevere offerte per Ramsey, il cui contratto scade nel 2023.