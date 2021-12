Cosa succederà con? Come racconta La Gazzetta dello Sport, Aaron Ramsey è sostanzialmente fuori squadra («ai bordi del campo», direbbe Allegri) e, se tutto andrà come deve, "il primo febbraio avrà un’altra maglia. Pronostico: un prestito in Premier, con pagamento della Juve di una quota dello stipendio". Dunque, sono giorni caldi: il giocatore vuole andare a giocare subito e potrebbe lasciare i bianconeri nei primi giorni del mese di gennaio, appena sarà aperto il mercato di riparazione