Il Tottenham guarda in casa Juve. Secondo todofichajes.com, gli Spurs non tolgono gli occhi da Aaron Ramsey, centrocampista bianconero. Il centrocampista gallese può infatti essere sacrificato dal club anche a causa dell'oneroso ingaggio che percepisce. Arrivato a parametro zero dall'Arsenal, Ramsey guadagna circa 7 milioni a stagione. Oggettivamente tanto, forse troppo per il contributo dato finora alla causa juventina. Staremo a vedere come si muoverà il mercato. Per Ramsey, occhio anche a un ritorno ai Gunners.