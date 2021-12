Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve è ancora alla ricerca di una sistemazione per Aaron. Il centrocampista gallese può partire, in direzione Premier League. In questa stagione ha collezionato appena due presenze e sta provando a recuperare dall'ennesimo infortunio. Ramsey è al momento fuori dai convocati delle ultime partite. E potrebbe liberare i 7 milioni di euro netti ora percepiti dal gallese.