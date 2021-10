La Juventus cerca di piazzare Aaron Ramsey e liberarsi, monetizzando, di un importante stipendio nel monte ingaggi, per un giocatore che non riesce a giocare quasi mai causa infortunio e prende 8 milioni di euro all'anno. Ma chi può essere interessato a spendere così tanto d'ingaggio per il centrocampista gallese? Un club però può spuntare in questo momento, grazie alla nuova acquisizione del Newcastle da parte del fondo saudita PIF.