La Juventus e Aaron Ramsey, un rapporto destinato a finire molto presto. Già a gennaio probabilmente. Il centrocampista gallese, infatti, rimasto in bianconero nonostante la necessità del club di venderlo per fare cassa e liberare spazio per l'acquisto di un centrocampista più giovane (e più integro fisicamente) in due mesi di stagione ha giocato più nel Galles che nella Juve. E secondo Calciomercato.com, la società del presidente Agnelli sta pianificando il modo di lasciarlo andare nel mercato invernale.Ramsey ha un contratto da 7 milioni l'anno fino al 2023, la Juve ha intenzione di(che tra firma a parametro zero e premio fedeltà hanno già incassato 6 milioni e mezzo). Vedremo se il giocatore accetterà. Liberandosi, potrebbe tornare a giocare nell'amata Premier League.