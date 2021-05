3









Aaron Ramsey non ci sarà in Bologna-Juventus. Il centrocampista gallese è stato infatti fermato dall'ennesimo guaio muscolare della sua esperienza bianconera, iniziata nell'estate 2019. Due stagioni nelle quali l'ex Arsenal non è riuscito a esprimersi al meglio delle sue (ottime) qualità, perché gli è sempre mancata la continuità. E non a caso è uno dei principali giocatori a essere finiti sul mercato, anche per quello stipendio da 7 milioni di euro che, in caso di cessione, libererebbe una buona porzione di monte ingaggi.



CRONISTORIA INFORTUNI MUSCOLARI RAMSEY ALLA JUVE:

Agosto 2019: inizia la stagione con due partite di ritardo

Ottobre 2019: salta tre partite

Dicembre 2019: salta due partite

Giugno 2020: riprende la stagione dopo il lockdown con una partita di ritardo

Ottobre 2020: primo infortunio di questa stagione, salta una partita

Novembre 2020: salta due partite

Febbraio 2021: salta quattro partite (tra cui semifinali di Coppa Italia con l'Inter)

Marzo 2021: salta due partite



Questo fino al forfait di quest'ultimo weekend di Serie A. Un totale di 17 partite saltate per infortunio in due annate, a cui si aggiunge il fatto che Andrea Pirlo, anche quando l'ha avuto a disposizione, ha usato Ramsey con moderazione per preservarlo e ridurre al minimo i rischi muscolari.



La sua ultima partita giocata è quella pareggiata 1-1 a Firenze il 25 aprile. Sarà stata anche la sua ultima da giocatore della Juve?