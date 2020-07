1









Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, due parabole completamente diverse. Entrambi arrivati alla Juve in estate a parametro zero, in difficoltà per gran parte della stagione, ma da quando il calcio è ripartito il francese ha messo in mostra le sue qualità, dimostrandosi utile e in alcune circostanze decisivo. Lo stesso non si può dire dell’ex Arsenal.





Contro l’Udinese la sintesi di tutte le sue difficoltà, palesate nel giallo preso dopo pochi minuti, per un brutto fallo su De Paul, e poi un altro intervento rischioso, sempre sull’argentino, con rischio rigore. Poi è gradualmente sparito dal campo, uscendo dalla partita. Come sottolineato da Tuttosport, Ramsey ha giocato 49 palloni in un’ora abbondante di gioco, la metà di Danilo, rimasto in campo poco più di lui, e ne ha recuperati solo due, undici in meno rispetto a Rabiot. Numeri impietosi, che scrivono le difficoltà del giocatore.





Domenica contro la Sampdoria Sarri potrebbe concedere una nuova chance al gallese, forse anche dal 1’ minuto, per provare a recuperarlo per la Champions. Potrebbe però essere una delle ultime occasioni per lui. Ramsey è ritenuto cedibile dalla Juve, che è pronta a venderlo qualora arrivasse un’offerta vantaggiosa. E il gallese ha sempre mercato in Premier…