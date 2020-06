Aaron Ramsey sembra essere sul piede di partenza. Secondo le voci che rimbalzano dall'Inghilterra, infatti, per il gallese alla prima stagione alla Juventus ci sarebbe la fila. Ritorno nel Regno che, però, potrebbe non essere l'unica opzione. Infatti, secondo quanto riporta Don Balon, Ramsey è stato offerto anche in Spagna, a Barcellona e Real Madrid. Le due squadre, però, non hanno mostrato un particolare interesse per il giocatore: per i bianconeri, Ramsey potrebbe partire, per cercare di ridurre il monte ingaggi, visto l'alto stipendio dell'ex Arsenal (7 milioni di euro).