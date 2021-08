La Juventus domani riparte da Udine con la prima partita della Serie A 2021-22 e alcuni giocatori bianconeri oggi hanno postato su Instagram delle foto con annessi messaggi motivazionali in vista di questo nuovo inizio. Tra questi Aaron Ramsey, che dovrebbe essere in uscita sul mercato ma che per ora si sta godendo un precampionato da protagonista in mezzo al campo.