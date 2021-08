E Pjanic? Sì, in tutto questo potrebbe esserci anche il ritorno di Miralem Pjanic a Torino. Che nel frattempo aspetta, spera e lancia ancora segnali. Il bosniaco è ancora lontano dal centro del progetto tecnico di Koeman:E ha messo la Juventus al primo posto nella lista dei club in cui vorrebbe rilanciarsi.L'arrivo di Miralem però è subordinato a una cessione, probabilmente quella di Ramsey. Per una questione di liste e per una questione economica: Ramsey guadagna 15 milioni lordi circa, Pjanic va verso i 12. La Juve non può permettersi entrambi. E in questo momento il gallese non ha poi così mercato da far pensare che siamo alle fasi finali della sua avventura.vuole infatti lasciare la Juventus solo per una squadra di pari livello, che magari gli garantisca lo stesso tipo di ingaggio. Così Pjanic, il suo ritorno, si fa più complicato.come sottolinea Tuttosport.