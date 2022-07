I tempi si sono un po' dilatati, ma per un motivo molto semplice: in questo momento laha altre priorità, tra l'accoglienza a Torino dell'attesissimo duo Di Maria-Pogba e la caccia al difensore, visto l'ormai imminente addio di Matthijs De Ligt, senza contare gli altri fronti aperti nei vari reparti. Sul mercato bianconero, comunque, una certezza è rimasta tale: Aaronsaluterà la Signora, non la raggiungerà nemmeno in ritiro perché il suo futuro sarà altrove (dove esattamente ancora non si sa, forse aloppure in Premier League), grazie alla risoluzione del contratto con i bianconeri.- L'offerta della Juve al giocatore per chiudere definitivamente il rapporto di "lavoro" si aggira intorno ai 3 milioni di euro: 4.5 quelli chiesti dal gallese e dal suo entourage, con la quadra che dunque potrebbe essere trovata a breve, e neppure senza troppe difficoltà. La dirigenza del club, come dicevamo, al momento ha altro a cui pensare: i contatti con Ramsey, comunque, proseguiranno, perché l'obiettivo comune è quello di definire la situazione quanto prima. E dirsi addio per sempre, senza troppi rimpianti.