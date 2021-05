Ieri vi avevamo parlato di un'unica assenza nella Juventus per la trasferta di domani sera a Bologna. Questo perché l'unico a dover dare forfait per l'ultima partita stagionale sembrava lo squalificato Rodrigo Bentancur, vittima della discussa espulsione contro l'Inter sabato scorso. Invece, nell'elenco dei convocati di Pirlo per il Dall'Ara è assente pure Aaron Ramsey. Questo perché il centrocampista gallese ha sofferto dell'della sua stagione, per non dire della sua carriera. Continua il calvario di un ottimo giocatore con una condizione fisica spesso fragile.