Il primo a tornare, probabilmente già per la partita con il Napoli? Aaron! Lo racconta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i tempi di recupero del gallese "dall’infortunio muscolare (lesione all’adduttore della coscia destra) al debutto con l’Udinese il 22 agosto scorso, quantificati in circa tre settimane, coincidono con un rientro nei prossimi giorni, più o meno quelli del weekend napoletano".