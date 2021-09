Secondo Tuttosport Aaronè determinato a prendersi la Juve. Dopo aver respinto tutte le offerte, il centrocampista gallese è convinto di riuscire a convincere Allegri a dargli fiducia. In queste settimane si è rilanciato come play, basso in mezzo al centrocampo a tre. Il tutto prima dell'infortunio che l'ha messo di nuovo ko.