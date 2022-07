Tra i nomi in uscita dallac'è senza dubbio AaronIl centrocampista gallese, arrivato oggi con il resto della squadra al J-Medical per il raduno, si è fermato a firmare autografi come i compagni. Ma un tifoso ne ha approfittato per fargli firmare una finta rescissione contrattuale: Ramsey, senza accorgersene, ha probabilmente prefigurato uno scenario che si attende nei prossimi giorni.