Aaron Ramsey assist against Belgium

Aaronfa sgranare gli occhi. Di meraviglia, in questo caso. È da applausi l'assist con cui ieri sera il centrocampista del, ormai destinato a rientrare alladopo il periodo di prestito in Scozia, ha mandato in gol il classe 2001 Brennansul finale della partita contro il, conclusa 1-1 proprio grazie a questa rete. Recupero palla in scivolata al limite dell'area, giravolta con controllo di suola e... passaggio di tacco con il sinistro: roba da lustrarsi gli occhi, quasi da chiedersi se sia tutto vero. Lampi di classe insomma. Sarà questo il vero Ramsey?