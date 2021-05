Il Galles giocherà gli Europei, peraltro nel girone dell'Italia: Aaron Ramsey affronterà quindi diversi compagni di squadra della Juventus. A dire il vero, ancora le convocazioni non sono state ufficializzate dalla nazionale britannica, tuttavia il centrocampista bianconero oggi ha pubblicato una storia su Instagram dove mette in mostra le sue valigie già pronte per lasciare Torino e unirsi alla nazionale gallese.

Ramsey ha saltato la partita decisiva di ieri a Bologna a causa dell'ennesimo affaticamento muscolare. Vedremo se arriverà in una buona condizione per gli Europei: il Galles affronterà prima in amichevole Francia e Albania, nella prima settimana di giugno.