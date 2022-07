Aaronnon è partito per la tournée negli Stati Uniti della. Il motivo è semplice: il gallese non rientra nel progetto tecnico della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbero entrate nel vivo le trattative tra dirigenza ed entourage del calciatore per la risoluzione del contratto: si lavora per limare la differenza tra l'offerta della Juve e le richieste del procuratore del gallese.