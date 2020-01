Adrien Rabiot e Aaron Ramsey sono stati i due colpi a parametro zero per il centrocampo del mercato estivo bianconero. I due centrocampisti, che hanno trovato più spazio nell'ultimo mese, complici anche, la squalifica di Bentancur per il francese e le poche sicurezze date da Bernardeschi per il Gallese, hanno però avuto un costo non indifferente per le casse della Juve. 1,4 milioni gli oneri accessori per Rabiot, contro 3,7 quelli per Ramsey, mentre gli ingaggi ammontano a 7 milioni a stagione per entrambi.