La Juve continua a muoversi sul mercato, in particolare per il centrocampo. Al momento, l'obiettivo è cedere giocatori che non hanno fatto la differenza con Allegri. Anzi: hanno visto il campo davvero poco. Come racconta Calciomercato.com, partirà Aaron Ramsey, almeno in questo il tecnico bianconero è stato sincero dopo due mesi di soli riferimenti a un affaticamento muscolare dalla degenza infinita. Poi c'è Arthur che vuole andare via, ma resta ancorato al peso a bilancio. Non un elemento banale.