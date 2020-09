Aaron Ramsey, al centro di diverse voci di mercato legate a un suo possibile utilizzo come contropartita tecnica nelle varie operazioni di mercato che sta provando a mettere a segno Fabio Paratici, ha pagato la sua precaria condizione atletica di questa stagione con la mancata convocazione con il Galles per gli impegni di Nations League. Ramsey si trova dunque alla Continassa ad allenarsi coi compagni della Juve non chiamati nelle rispettive nazionali, e oggi ha postato una foto su Instagram dall'allenamento di stamattina, col seguente messaggio: "Distrutto perché non sono col Galles, ma ora c'è da lavorare duro per recuperare la condizione!".