Fino ad oggi 94 minuti in totale e ha un assist nelle 4 partite giocate, meno della metà. Aaron Ramsey non ha iniziato nella maniera migliore la sua nuova avventura ai Glasgow Rangers e i dubbi sul riscatto a fine stagione sono tantissimi.Per il tecnico Giovanni Van Bronckhorst, spiega Tuttosport, le possibilità sono praticamente zero: ieri lo ha di nuovo escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro il Motherwell ad Ibrox e la sua ultima partita risale a 10 giorni fa, poi un altro infortunio muscolare. TORMENTONE - Federico Cherubini, quindi, si troverà ad affrontare di nuovo la questione e la difficile cessione del gallese, che a giugno tornerà a Torino e ha ancora un anno di contratto da 7,5 milioni netti. Cederlo in estate sarà durissima, la Juve sperava in un rilancio utile per convincere qualche squadra a prenderlo in estate, ma così onn è andata finora. E l’ipotesi più probabile può portare alla risoluzione del contratto.