L'allenamento di Aaron Ramsey con una telecamera speciale



La Ramsey Cam https://t.co/7rnN5U2863



Iscriviti ora a #JuventusTV e ricevi il 20% di sconto usando il codice JUVE20 https://t.co/7rnN5U2863#JuventusTV pic.twitter.com/9hK6f5VYNg — JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2019

Aaronè tornato ad allenarsi dopo aver smaltito l'infortunio muscolare che ha chiuso anzitempo la sua avventura all'Arsenal. Lo ha fatto per la prima volta con la maglia della Juventus, con cui attende di esordire a livello ufficiale, magari già dall'esordio stagionale e in campionato di sabato contro il Parma allo stadio Tardini. Intanto, il club bianconero è già carico a mille per Ramsey: