Aaron Ramsey, scomparso dai radar della Juventus, ricomparso in quelli del Galles. Nelle ultime partite, il centrocampista non è rientrato nelle convocazioni di Allegri per un infortunio muscolare. Questo, però, non ha impedito che partisse per raggiungere il ritiro della sua Nazionale per i prossimi impegni internazionali. Secondo quanto riporta Enrico Turcato, responsabile di Opta Italia: "Negli ultimi 7 mesi, da marzo ad oggi, Aaron #Ramsey ha giocato più minuti con il Galles (447 in 6 presenze) che con la Juventus (378 in 11 presenze)."