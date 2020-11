Aaron Ramsey, tornato a piena disposizione di mister Pirlo dopo l''ennesimo guaio fisico, oggi pomeriggio ha pubblicato su Instagram una sua foto dall'allenamento odierno alla Continassa, preparatorio alla trasferta di Benevento in programma dopodomani. Il centrocampista gallese ha scritto "Sabato in vista". E nella foto del post ha proprio l'atteggiamento di chi ha notato un obiettivo e si è appena voltato per fissarlo intensamente. È la concentrazione che serve alla Juventus per dare continuità - concetto ormai ripetuto come un mantra - alle vittorie contro Cagliari e Ferencvaros.