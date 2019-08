Aaron Ramsey è di nuovo fermo ai box. Nonostante il lavoro specializzato nel precampionato, la mancata partecipazione alla tournée asiatica per continuare il recupero per l’inizio di stagione ed il debutto avvenuto sul campo della Triestina, il centrocampista gallese non è ancora pronto. Come riporta il Corriere di Torino, dopo aver saltato la trasferta di Parma, si pensava che Ramsey sarebbe stato disponibile almeno per la panchina contro il Napoli invece una lombalgia ha interrotto la rincorsa alla prima partita ufficiale con la Juventus. Il giocatore tornerà dopo la sosta per le nazionali.