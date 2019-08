Aaron Ramsey è pronto a tornare. E' stato uno dei tre non convocati per la trasferta di Parma e la stessa sorte gli toccherà nella sfida di sabato contro il Napoli. Il motivo va ricercato nel ritardo di condizione che lo ha escluso dalla chiamata di Maurizio Sarri per la prima giornata di campionato, ma entro il 2 settembre tutto ciò dovrebbe essere sistemato. Così Ramsey tornerà al 100% in gruppo, in attesa del debutto: per il momento continua ad allenarsi in solitaria alla Continassa, ma ha fretta. Poche speranze per il Napoli, ma averlo per la trasferta di Firenze è quasi una certezza.