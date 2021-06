Frustrato dai due anni a Torino e, più in generale, voglia di andare via. Aaron Ramsey, dal ritiro del Galles, non ha risparmiato frecciate nei confronti della Juventus, che due anni fa decise di puntare sull’ex Arsenal a parametro zero, garantendogli 7 milioni di euro a stagione. Dopo due anni, la storia sembra al definitivo capolinea, con il club bianconero che da tempo medita la cessione e adesso non dovrà fare altro che ‘accontentarlo’. Perché i tanti infortuni non gli hanno permesso di guadagnare continuità di gioco, necessaria per imporsi in una big come la Juve.



Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora deve trovare un compratore e l’assist potrebbe giungere dalla Premier League, unico campionato in grado di potergli corrispondere un ingaggio simile a quello percepito all’ombra della Mole. Problema non di poco conto per la sua cessione. Si è parlato di un possibile ritorno all’Arsenal, dove espresse il suo miglior calcio, e recentemente – si legge – ci sarebbero stati sondaggi da parte del West Ham e del Crystal Palace. Aggiornamenti e movimenti che portano, inevitabilmente, alla separazione tra la Juve e Ramsey.