Un anno intero di buonuscita. Questa, la notizia rilanciata dall'edizione odierna de La Repubblica, che sottolinea come tra lain questo momento non circoli esattamente buon sangue. Il gallese è "ai bordi del campo", come raccontato da Massimiliano Allegri, sostanzialmente fuori dalla rosa. E si cerca allora una soluzione per separarsi, a partire dal mese di gennaio.Nei colloqui avuti con l'agente è stata subito esclusa l'ipotesi di rescindere il contratto con il giocatore, proprio in virtù della richiesta fatta da parte del calciatore e dal suo agente: un intero anno di stipendio, sette milioni solo per togliere il disturbo. Impossibile che lapratichi quest'opzione, molto più probabile che si trovi una soluzione. A questo punto, anche in prestito: si fa sotto l'Everton, tra le principali squadre interessate al gallese.