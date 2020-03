Aaron Ramsey "gode" ancora per la vittoria della Juventus sull'Inter. Vittoria arrivata anche grazie alla sua rete che ha sbloccato il risultato al 55'. Una partita pazzesca, quella dello Stadium, in cui Ramsey ha faticato nel primo tempo rendendosi però fondamentale in occasione di entrambe le reti. La prima l'ha segnata lui, la seconda l'ha propiziata scambiando nello stretto con Paulo Dybala che poi ha fatto tutto bene e chiuso il match. "A proposito di ieri sera..." ha scritto Ramsey su Twitter mostrando alcune foto della partita di ieri nell'irreale stadio vuoto.