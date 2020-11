L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto del futuro di Sergio Ramos, in scadenza la prossima estate con il Real Madrid, raccontando anche un retroscena sul rapporto con il presidente Florentino Perez: “Già dal 2015 ci sono state frizioni col presidente Perez. Cinque anni fa provò Van Gaal a portarselo a Manchester e Florentino fu costretto ad alzargli l’ingaggio. A febbraio ’19 Ramos difese lo spogliatoio dalle ire di Florentino, dopo l’eliminazione con l’Ajax. E quell’estate fu tentato dalla Cina, dopo che il presidente l’aveva minacciato “Ti caccio!”. Le ultime voci ora parlano di un interesse del Psg (AS scrive di un triennale a 20 mln netti l’anno), ma dalla Francia il club smentisce deciso. Perez non va oltre un 1+1, cioè con l’opzione per la 2ª stagione legata però a variabili. Sergio si accontenterebbe di un biennale garantito. Per mantenere la promessa che fece 2 anni fa: “Voglio finire la mia carriera al Madrid, giocherei anche gratis”. Perez l’ha preso in parola”.