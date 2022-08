Come racconta Gazzetta, l’andamento lento per la cessione in prestito dievidentemente condiziona la strategia juventina in entrata. Il Psg continua a chiedere 20 milioni per Leandroe a Torino non intendono assecondare le richieste dei francesi. Allo stato attuale, dunque, salgono le quotazioni di Fagioli e Rovella, destinati a restare in rosa. Sempre che dopo Ferragosto non cambi la musica.