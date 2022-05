Della lunga lista dei rinnovi di casa Juventus, l’ultimo rimasto in bilico è Mattia De Sciglio. L’esterno gode della stima di Massimiliano Allegri, che lo reputa un’alternativa affidabile, come dimostrato nel corso della stagione appena terminata. Uno sponsor importante, che ha dato il suo assenso al rinnovo del calciatore che, da parte sua, ha come priorità quella di continuare la sua avventura in bianconero.



Negli ultimi giorni, un leggero rallentamento da parte del club. Una valutazione generale sul parco terzini a disposizione e su quello che sarà il mercato in quella posizione di campo. Nessuna frenata, però, perché l’accordo – al ribasso rispetto all’ingaggio attuale, per una cifra che dovrebbe passare dai 2,7 milioni a 1,5 milioni a stagione -, resiste e le parti potrebbero arrivare alla firma già nei prossimi giorni.